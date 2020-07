Suspeito de aplicar golpes em instituições financeiras é procurado pela Polícia Civil do AM

Redação AM POST

Um homem, de nome desconhecido, que é investigado por estelionato está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Conforme o delegado Guilherme Torres, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o indivíduo aplica golpes em instituições financeiras, conseguindo empréstimos consignados em nome de aposentados mediante apresentação de documentos falsificados.

Ainda conforme Torres, a imagem divulgada foi captada por câmera de segurança de uma das financeiras, onde o homem aplicou o golpe.

O delegado destacou, também, que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem, pode entrar em contato por meio do número: (92) 99396-7668, da delegacia, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Torres.