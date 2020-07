TCE-AM promove Webconferência com renomados cientistas brasileiros para discutir desmatamento e queimadas na Amazônia

Redação AM POST

Com a participação do governador Wilson Lima e de três PhDs na área ambiental reconhecidos internacionalmente, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) realiza na manhã desta sexta-feira (17), a Webconferência Desmatamentos e Queimadas na Amazônia, desafio de todos! , um tema altamente debatido na atualidade.

O evento virtual, com transmissão pelas redes sociais do TCE e interpretação de Libras, tem a coordenação do presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, e do conselheiro Júlio Pinheiro, que fará a mediação dos debates.

Participarão dos debates os PhDs Carlos Nobre, presidente do Comitê International Geosphere Biosphere Programme (IGBP); Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); e Ismael Nobre, especialista em manejo de áreas protegidas e desenvolvimento sustentável; além do secretário de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira; e o presidente da Atricon, conselheiro Fábio Nogueira.

A transmissão será feita ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, contando com tradução simultânea em inglês e espanhol, além da interpretação em Libras.