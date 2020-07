Tech Talks em Casa vai abordar sobre drones e as oportunidades no mercado de tecnologia

Redação AM POST

Na quarta-feira, 15 de julho, a FPF Tech promove a 5ª Edição do Tech Talks em Casa, das 16h às 18h, com transmissão pelo seu canal oficial no YouTube.

Esta edição será voltada para estudantes e profissionais de diversas áreas, Makers e Hobbistas que tem interesse em conhecer o universo dos drones e sua infinidade de usos, seja como hobby ou uso profissional.

A palestra será conduzida por Rômulo Cardoso, Analista de Sistemas na FPF Tech, que tem forte atuação em projetos de software e desenvolvimento de projetos com drones utilizados para gerenciamento de inventário totalmente automatizado. E como convidado Joel Aragão, Analista de Sistemas, formado em Ciência da Computação, com 12 anos de atuação na FPF Tech, experiência em projetos de automação e um grande entusiasta do mundo maker. O tech Talks em Casa contará ainda com um convidado especial, Carlos Candido, Pesquisador em Computação Natural, fundador do Drone Lab Brasil, com 15 anos de experiência no mercado de tecnologia.

Neste webinar será apresentado um panorama sobre os tipos de drones, as tecnologias embarcadas, sensores e ferramentas de processamento das imagens entre outros, já que os drones estão transformando a forma como os negócios estão sendo feitos em todo o mundo. Da construção, a mineração, agricultura, segurança, entretenimento e principalmente o mercado tecnológico.

Atualmente as aeronaves não tripuladas, ou VANTs, são usadas não apenas para tirar fotos e vídeos, os drones agora são vistos como tecnologias modernas que podem fornecer às indústrias uma gama de benefícios.

O mercado é promissor e vem crescendo bastante no Brasil. Segundo dados da revista Forbes, o mercado de drones global está estimado em 14 bilhões de dólares, dentre eles o de infraestrutura que representa 41% do total, na sequência vem Agricultura (26%), Logística (10%), Segurança (8%), Entretenimento (7%), Seguros (5%) e Mineração (3%). Outro dado importante é sobre o tamanho do mercado brasileiro, que só em 2019 movimentou aproximadamente 500 milhões de reais e mais de 100 mil empregos.

Você já tem informação suficiente para atuar neste mercado ou está se preparando para aproveitar essa oportunidade?

Se ainda não se preparou é melhor correr e se inscrever neste webinar.

Inscrições gratuitas

O evento é gratuito, inscreva-se agora no Sympla: https://bit.ly/TTalksEmCasa5

Sobre o Tech Talks em Casa

Mais de 2 mil pessoas já participaram das edições itinerantes e gratuitas do Tech Talks nas universidades e escolas técnicas de Manaus, promovidas pela FPF Tech.

Em tempos de isolamento social, o evento agora está online, apresentando informações técnicas de alto nível, para complementar a formação acadêmica de estudantes, turbinar a carreira de profissionais e atrair novos entusiastas de tecnologia.

No conforto de sua casa, você pode assistir a minipalestras e workshops em áreas ligadas ao Desenvolvimento, Testes e Qualidade de Software, UX e Design Thinking, Agilidade e Gestão de Projetos, Automação Industrial e Manufatura Avançada.

Conheça as principais tecnologias da Economia Digital e Indústria 4.0: Internet das Coisas (IoT), Machine Learning, Inteligência Artificial, Cidades Inteligentes, Robótica, Drones, Big Data, Blockchain e Segurança Cibernética e saia na frente!

Tudo isto com especialistas da FPF Tech e convidados com vasta experiência no mercado.