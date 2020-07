Titular da Seduc apresenta protocolo para retorno das aulas no Amazonas

Redação AM POST

O secretário de Estado de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, apresentou a proposta do “Plano de Retorno às Aulas Presenciais” da rede estadual de ensino na tarde desta quinta-feira (23), aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

No documento foram norteados planos pedagógico, protocolos de Saúde, atenção à Família e à saúde sócio-emocional e inteligência em Gestão. A ideia será apresentado á imprensa e a comunidade escolar.

A deputada estadual Therezinha Ruiz frisou a importância da reunião.

“É importante este diálogo para que as entidades de Educação do Amazonas deem suas sugestões e saibam do trabalho que está sendo feito”, disse.

O secretário Luis afirmou que mesmo sem data, o retorno será responsável e seguro.

“Mesmo não tendo data definida para esse retorno, é importante ressaltar que ele ocorrera de maneira responsável e, principalmente, segura para toda a comunidade escolar”, frisou Luis.