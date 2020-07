Traficantes usam foto de Bolsonaro em embalagem de drogas e batizam de “Bolso Bek”

Redação AM POST

Fotos do presidente Jair Bolsonaro estão sendo usados por traficantes na embalagem de pinos de cocaína e maconha em São Paulo. De acordo com a polícia, o objetivo seria indicar aos clientes a droga teria melhor qualidade.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do Uol, foram apreendidos 86 pinos de cocaína na casa de Rodieri Levi da Silva Cardoso condenado na semana passada a cinco anos e dez meses de prisão em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, em decisão do juiz Jose Luis Pereira Andrade.

Os agentes também encontraram uma porção de 20,7 gramas da droga e uma balança de precisão. Vários pinos tinham adesivos com a fotografia de Bolsonaro. Já em uma operação em Mogi Mirim, embalagens de maconha tinham a inscrição “Bolso Bek” e a imagem do presidente.