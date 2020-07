Travestis são presas após filmarem sexo com bombeiro e pedirem R$7mil para não divulgar imagens na internet

Redação AM POST

Um bombeiro civil foi raptado no sábado (25), após realizar programa sexual com um grupo de travestis que gravou relação sexual com ele e pediu o valor de R$7 mil para as imagens não irem parar na internet e em grupos online. O caso aconteceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Desesperado o homem entrou em contato com amigos, que levaram áudios dele até delegacia e as travestis Louise Gomes do Nascimento, Edson de Sousa Pereira e Luma Boldrine foram presas em flagrante na madrugada deste domingo (26) por extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas.

“Quando chegamos, estavam todos nus, mas sem armas”, disse um dos agentes que participaram da prisão. A conta bancária na qual a quantia seria depositada pertencia a Luma Boldrine. No local foi encontrado uma certa quantidade de drogas. Os criminosos, após autuados em flagrante delito, foram encaminhados para serem ouvidos em audiência de custódia.

De acordo com a polícia o golpe consiste em oferecer cocaína à vítima durante o ato para fazê-la perder a noção da hora e assim ter que pagar horas extras do hotel, do programa e a cocaína para o traficante. A relação sexual também é filmada para chantagear o cliente sob ameça das imagens serem divulgadas. Com medo de ser exposta e das imagens chegarem ao conhecimento da família a pessoa acaba sedendo a chantagem.

*Com informações de O Dia