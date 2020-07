Três homens são presos com várias trouxinhas de entorpecentes durante ação policial na Compensa e no Coroado

Redação AM POST

Com o objetivo de saturar o policiamento ostensivo em áreas com denúncias de tráfico de drogas em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou uma operação na noite desta terça-feira (14/07) nos bairros Compensa e Coroado, nas zonas oeste e leste, respectivamente. Durante a ação, três homens foram presos com diversas trouxinhas de entorpecentes.

Coordenada pelo titular da SSP, coronel Louismar Bonates, a ação ocorreu de forma integrada, reunindo policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática, e policiais civis do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

De acordo com Bonates, a ação policial teve como base as denúncias recebidas pelo 181, o disque-denúncia da SSP. Conforme as informações, nos locais onde foram realizadas abordagens, havia tráfico de drogas, e envolvidos em crimes se mantinham escondidos. Bonates afirmou que vai intensificar as operações com base nas informações da população.

“Vamos intensificar as operações a partir de agora, que a transmissão do Covid-19 vem se atenuando. Vamos coibir todos os tipos de crimes e, por isso, nós pedimos que a comunidade continue acreditando na polícia, denunciando, porque estamos dando retorno fornecendo segurança”, disse.

O comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, ressaltou que a Polícia Militar está nas ruas 24 horas por dia, com 800 viaturas, para a pronta resposta. “Nós vamos continuar combatendo à criminalidade. Denuncie de forma anônima, porque às vezes o medo ajuda a impunidade. Nós estamos nas ruas para servir e proteger o cidadão de bem”, ressaltou.

Os suspeitos detidos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos.