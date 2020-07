Trio acusado de praticar arrastões é morto em troca de tiros com a polícia na zona oeste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na noite de segunda-feira (13/07), armas de fogo, simulacros e objetos oriundos de roubo, além de um veículo Renault Sandero, de cor vermelha e placa OAK-8490, após confronto com um trio formado por dois homens de 20 anos e um adolescente de 16 anos, no bairro Tarumã, zona oeste.

Durante a ação, os infratores atiraram contra os policiais, que responderam à agressão e alvejaram os indivíduos, dos quais dois vieram a óbito no local e outro chegou a ser socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Os policiais receberam informações via Centro Integrado de Operações Policiais de Segurança (Ciops), por volta das 21h30 da segunda-feira, informando detalhando que três indivíduos estavam promovendo arrastões nas paradas de ônibus do bairro Tarumã, portando armas de fogo, a bordo um veículo Renault Sandero vermelho, de placa OAK-8490.

Segundo os policiais da 20ª Cicom, foi necessária a colaboração das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Força Tática e de guarnições da 18ª, 19ª e 26ª Companhias Interativas Comunitárias do CPA Oeste, para a captura do trio, que estava cometendo assaltos na área, conforme várias denúncias recebidas pela equipe via celular.

Os três indivíduos foram visualizados por uma das guarnições envolvidas nas buscas transitando no Loteamento Campos Sales, bairro Tarumã. Ao receber voz de parada, o trio respondeu atirando contra os policiais, que revidaram, iniciando intensa troca de tiros. Na ação, dois dos infratores foram atingidos e vieram a óbito no local. O terceiro indivíduo, também ferido, foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Sales, onde faleceu.

Os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola calibre 7.65 carregada com três cartuchos do mesmo calibre intactos; um revólver calibre 38 carregado com quatro munições, estando duas intactas e duas deflagradas; dois simulacros de arma de fogo tipo pistola de cor preta; e vários objetos produto dos assaltos.

Após as considerações policiais, o veiculo, as armas e demais objetos foram entregues no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde as vítimas já se encontravam para os procedimentos.