Trio faz motorista de aplicativo de refém dentro de porta-malas e realiza assaltos em Manaus

Redação AM POST

Três criminosos, não identificados, fizeram um motorista de aplicativo refém após solicitar corrida na noite desta quinta-feira (9), no bairro do Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Em relato, a vítima disse que um rapaz fez o acionamento da corrida que teria início no Santa Etelvina com destino em um shopping da Cidade Nova. No entanto, chegando ao local, o trio criminoso entrou no carro mostrando agressividade e o ordenou para entrar no porta-malas do veículo.

Ainda segundo o motorista, assaltos foram realizados pela cidade e depois o carro foi abandonado após o carro ser bloqueado pela empresa.

Depois do crime, o motorista registrou o Boletim de Ocorrência (BO) no 6ª Distrito Integrado de Polícia.