UBSs e Clínica da Família farão atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19 em Manaus

Redação AM POST A partir deste sábado, 4/7, o atendimento a pacientes com suspeita de síndromes respiratórias e Covid-19 passará a ser feito nas dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) de horário ampliado e na clínica da família Carmen Nicolau. A medida da Prefeitura de Manaus é em razão da redução do contágio e do número de casos de Covid-19 e a retomada dos atendimentos programados de Atenção Primária. “Durante o pico da doença em Manaus, e com a suspensão dos atendimentos eletivos nas UBSs em razão da necessidade de distanciamento social, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu o atendimento aos casos de suspeita de síndromes gripais e infecção pelo novo coronavírus em 18 unidades, conforme nos determinou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Posteriormente, também na clínica da família Carmen Nicolau, que inauguramos e passou a dar suporte ao hospital de campanha municipal. Como os registros indicam uma queda na curva, entendemos ser possível manter os atendimentos nessas unidades”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Os horários de atendimento seguirão a rotina da UBSs de horário ampliado – de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. Aos sábados, das 8h às 12h. A clínica da família Carmen Nicolau funcionará de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 18h. Confira as UBSs preferenciais para atendimento a casos suspeitos de síndromes respiratórias e Covid-19: Distrito Leste – UBS ALFREDO CAMPOS – Rua André Araújo, s/nº – Zumbi II

– UBS DR. JOSÉ AMAZONAS PALHANO – Rua Antônio Matias, s/nº – São José II

– UBS MARIA LEONOR BRILHANTE – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves Distrito Norte – UBS AUGIAS GADELHA – Rua A, nº 15 – Cidade Nova I

– UBS BALBINA MESTRINHO – Rua 17, nº 170 – Cidade Nova – UBS MAJOR SÁLVIO BELOTA – Rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina Distrito Sul – UBS JOSÉ RAYOL DOS SANTOS – Avenida Constantino Nery, s/nº – Chapada – UBS MORRO DA LIBERDADE – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade Distrito Oeste – UBS DEODATO DE MIRANDA LEÃO – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

– UBS LEONOR DE FREITAS – Avenida Brasil, s/nº – Compensa II CLÍNICA DA FAMÍLIA CARMEN NICOLAU – Rua Santa Tereza D'ávila, s/nº, Lago Azul * Com informações da Assessoria de Imprensa