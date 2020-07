UTI do Hospital da Criança na Compensa sofre princípio de incêndio

Redação AM POST

Um princípio de incêndio aconteceu na noite desta sexta-feira (10/07) em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-socorro da Criança Zona Oeste, localizado no bairro Compensa. Não houve vítimas e o local está isolado. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam)

Um superaquecimento na parte elétrica do local deu início ao princípio de incêndio e funcionários da unidade realizaram os primeiros procedimentos com o uso de extintores, controlando o fogo. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e realizou o rescaldo.

Duas crianças foram transferidas para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste (Joãozinho). A outra UTI, com cinco leitos, continua funcionando normalmente, além dos leitos clínicos da unidade hospitalar.

A empresa de manutenção foi acionada e realizou uma revisão de segurança na unidade, logo após a situação controlada. Neste sábado (11/07), haverá uma revisão geral na rede elétrica da ala de UTI atingida.