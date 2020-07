Veja vídeo: colisão entre veículos, causa incêndio e deixa vítima no Tarumã

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um carro capotou após colisão entre três veículos na manhã deste sábado (25) na avenida do Futuro, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. O caso aconteceu por volta das 10h24. Na colisão, um dos carros chegou a pegar fogo em uma área de mata próximo à a avenida.

Segundo os oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), não houve vítimas presas nas ferragens dos veículos. Uma enfermeira, que solicitou o resgate, informou aos bombeiros que o veículo capotado foi desvirado com a ajuda de populares. Uma mulher que estava dentro desse carro foi socorrida pelos moradores. Os paramédicos do Serviço de Pronto Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e encaminharam a vítima para a unidade hospitalar mais próxima. Segundo o Samu não há registro de mais vítimas.

Ainda conforme os bombeiros, um dos veículos começou um princípio de incêndio, porém o fogo logo foi contido pela equipe de resgate e os três veículos tiveram suas baterias deligadas. Segundo o CBMAM, os carros os veículos envolvidos no acidente foram: uma BMW, um HB20 e um Gol.

Confira o vídeo:

Os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Assim como os agentes Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que restringiram o acesso à avenida, para conter o fluxo de veículos até o momento da retirada dos carros que sofreram o acidente.