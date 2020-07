Veja vídeo: homem morre após reagir a assalto dentro de ônibus em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 20 anos, identificado como Ivanilson dos Santos, 20, morreu na madrugada desta segunda-feira (20) após reagir a um assalto em um ônibus da linha 542 na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima teve ferimentos de faca pelo corpo.

Segundo testemunhas que estavam dentro do ônibus, três homens armados com faca entraram no transporte coletivo, próximo a um posto de gasolina e anunciaram o assalto. Neste momento, Ivanilson e um outro homem que não quis ser identificado, reagiram aos assaltantes. Um deles foi atingido no pescoço e na orelha. Já Ivanilson teve o pescoço, rosto, costas e braços esfaqueados pelos assaltantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas. O homem que teve ferimentos leves foi socorrido e encaminhado ao Hospotal e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde foi liberado posteriormente. Enquanto Ivanilson foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda não há informações sobre os autores do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).