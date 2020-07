Veja vídeo: Procurador dorme durante julgamento em sessão virtual

Um trecho de uma sessão virtual de um julgamento do Tribunal de Justiça da Paraíba chamou a atenção dos internautas. Durante a sessão de terça-feira (7), o procurador de Justiça do Ministério Público da Paraíba José Raimundo de Lima tirou um cochilo e alguns colegas não conseguiram segurar o riso.

A sessão virtual fazia parte de um julgamento da Quarta Câmara Cível do Tribunal da Paraíba e era transmitida ao vivo. O vídeo foi retirado do canal oficial do tribunal, mas o trecho em que Lima aparece dormindo foi publicado por diversos perfis nas redes sociais.

Apesar da cena inusitada, os desembargadores seguiram com a sessão. O procurador José Raimundo de Lima continuou dormindo e só acordou cerca de cinco minutos depois.

Procurador da Justiça dorme durante sessão pic.twitter.com/O0wLURHTGc — momentos de alegria do povo brasileiro (@MomentosPovo) July 8, 2020