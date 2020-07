Veja vídeo: Trio de bandidos faz idosos de reféns em residência no bairro Praça 14

Lucas Vasconcelos – AM POST

Um homem identificado como Jorge Adriano Anaquiri Moura, 28, morreu na noite desta quarta-feira (8), enquanto tentava assaltar uma casa localizada na avenida Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Outros três comparsas que ainda não foram identificados, foram presos após fazerem um casal de idosos moradores de reféns.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo por volta das 22h30. Ao chegarem no local do crime, perceberam que se tratava de um assalto, e que durante o crime um morador das proximidades passou na frente da casa e disparou os tiros contra Jorge, que morreu no local.

Ainda conforme a polícia, os outros três se esconderam dentro da casa dos idosos e ameaçaram as vítimas. Os policias contataram os assaltantes e por volta das 2h desta quinta-feira (9) conseguiram negociar com os assaltantes e os reféns foram liberados.

Os populares que moram próximos aos idosos gravaram o momento da prisão dos três assaltantes. No vídeo é possível ouvir xingamentos de repúdio da população.

Confira:

O corpo de Jorge foi retirado pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML) e os três assaltantes foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde serão ouvidos e em seguida serão realizados os procedimentos cabíveis.

Os policiais ainda informaram que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) no 1º DIP, referente ao autor dos disparos contra Jorge. A identidade deste morador permanece desconhecida.