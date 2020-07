Vereador espanca a própria filha e em denúncia, a jovem também o acusa de homicídio

Uma jovem de 18 anos denunciou, no último domingo (12), agressões feitas contra ela pelo pai, o vereador José Carvalho, que é presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Campo Formoso, na Bahia. No relato, que foi feito pelas redes sociais, Rafaella Carvalho contou que a violência iniciou após um comentário feito pelo vereador sobre a faculdade dela.

– Nós estávamos em uma roça do meu tio, que é bem distante, com a minha família, e ele falou para um amigo sobre a faculdade, disse que eu não conseguiria me formar. Eu fiquei muito chateada, como qualquer um ficaria, e comecei a chorar. Nisso, eu liguei para uma amiga ir me buscar porque eu não estava me sentindo bem, queria ir para minha casa – relatou.

Na sequência, Rafaella afirmou que pediu para a madrasta levá-la em casa, pois a amiga não sabia chegar ao local onde estavam. Foi então que, ao não permitir que a madrasta levasse a filha, o vereador começou a agredir a jovem.

– Eu pedi para minha madrasta me levar. Ele não deixou. Eu pedi três vezes. Na terceira vez, ele se irritou e me chamou para conversar. Ele me puxou pelo pescoço e me levou para o quarto já me agredindo. Quando ele me colocou no quarto, eu pedi calma para ele. Disse a ele que só estava chorando porque ele tinha me magoado. E ele então disse: ‘Eu te magoei? Eu vou te magoar é agora’. Ele então começou a me bater, me agredir. Ele me deu vários murros. Meu olho está roxo, eu estou toda roxa – declarou.

A jovem relatou que o caso de agressão contra ela não foi um fato isolado e denunciou que ele sempre foi agressivo com a mãe e que ainda é suspeito de matar um homem em Campo Formoso. Procurado pela imprensa, o pai dela, o vereador José Carvalho, se reservou a dizer que “apesar de ser uma pessoa pública, não tenho nada a declarar sobre minha vida particular”.

– Em 19 anos de casados, ele sempre batendo em minha mãe. Quando eu tinha 14 anos eles se separaram. Graças à Deus, minha mãe se livrou. Se livrou entre aspas, porque ele continuava ameaçando ela. Minha mãe foi morar fora do Brasil com medida protetiva. Meu pai é perigoso. Ele é muito perigoso. Ele já matou uma pessoa na cidade. Ele só não está preso porque a Justiça é falha. Eu sei que é – ressaltou.

Rafaella registrou o caso na delegacia da cidade de Senhor do Bonfim (BA), na manhã de segunda-feira (13), e fez exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

– As investigações estão bem adiantadas e ao final estaremos encaminhando tudo ao Ministério Público e ao judiciário – disse o delegado Felipe Neri, responsável pela investigação.