Vídeo: colisão entre veículos deixa vítima com ferimentos graves em Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um homem ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta, foi arremessado ao colidir com um veículo na manhã deste sábado (18), por volta das 12h, na rua 8, localizado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme os populares, o motociclista perdeu o equilíbrio e foi surpreendido com outro veículo de modelo Fiat, cor vinho. No vídeo da câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local do acidente, registrou o momento da colisão que arremessou o motociclista ao chão.

Veja vídeo:

Os policiais da 17º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a polícia, a vítima teve ferimentos graves no rosto. A parte frontal do veículo ficou toda desfigurada. Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados para prestar socorro à vítima. O homem foi encaminhado para unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado da vítima.