Vídeo: Desaparecida há quase um mês, corpo de mulher é encontrado enterrado no Jorge Teixeira

Farliane Nunes Pintos, de 25 anos, foi encontrada decapitada na manhã desta quinta-feira (16) em cova rasa em uma área de mata, localizada no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A jovem estava desaparecida há 23 dias.

Segundo o delegado Paulo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima pode ter sido morta por quatro pessoas, três homens e um adolescente, por suposto envolvimento na morte de “Fênix do CV”, responsável por comandar o tráfico de drogas na região. Fênix teve o corpo esquartejado e jogado dentro de um caminhão de lixo em janeiro deste ano.

O adolescente, que indicou para a polícia o local onde Farliane estaria enterrada, foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime. Segundo os policiais militares corpo da vítima apresenta marcas de faca. Os oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) retirou o corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela DEHS.

Outro caso

Na noite desta quarta-feira (16), um corpo decapitado de um homem ainda não identificado foi encontrado na avenida Flamboyant, localizada no Distrito Industrial II, Zoan Leste de Manaus.

Segundo os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, testemunhas avistaram os suspeitos chegando em um carro de modelo Palio, cor prata. Chegando no local, dois homens saíram do carro e jogaram o corpo que estava no porta-malas. Logo em seguida, arremessaram a cabeça da vítima a dois metros distante do corpo.