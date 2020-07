Vídeo: Prefeito diz que comércio será reaberto ‘morra quem morrer’

O prefeito de Itabuna (BA), Fernando Gomes, causou polêmica nas redes sociais ao anunciar a reabertura do comércio para o próximo dia 9 de julho. No vídeo em que anuncia a decisão, ele afirma: “abre dia 9, morra quem morrer”.

“Primeiro, lutar pela vida, a vida é uma só. [Depois que] morrer, acabou [a vida]. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas não posso abrir uma coisa que não tenho cobertura. Com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Itabuna, vou transferir essa abertura. No dia 8, mandei fazer o decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer”, disse o prefeito em entrevista coletiva realizada por meio da internet na última terça-feira (30).

Em nota, divulgada nas redes sociais, o prefeito de Itabuna afirma que foi mal interpretado e “que o contexto da fala não foi por descaso com as vítimas”.

“Nossos atos, como cidade com maior testagem e uma das que há mais tempo permanece com o comércio fechado só reforçam o nosso compromisso pela vida da nossa população. Tenho cinco mandatos como prefeito, o povo de Itabuna me conhece”, disse o prefeito em nota.

Segundo o boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado nesta quarta-feira (1º), Itabuna já teve 2.748 casos confirmados de Covid-19 e 58 mortes desde o início da pandemia.

Veja o vídeo:

Depois da briga de adolescentes, Itabuna está novamente no tt do Twitter além de estar em rede nacional graças ao nosso prefeito pic.twitter.com/TTgtSUriGH — Matheus Santana (@theu_santana) July 2, 2020