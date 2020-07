Vigilante é preso por estuprar criança de 10 anos na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (22/07) na Rua Encarnação, bairro Braga Mendes 1, zona norte da capital, por crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem, que é primo do pai da criança, chegou à casa da vítima, no bairro Armando Mendes, zona leste da cidade, perguntando por sua genitora. Ao ser informado que ela não estava na residência, ele adentrou, ofereceu dinheiro para o irmão mais velho do menino ir lanchar e cometeu os atos libidinosos.

“O homem é primo do pai da vítima. A criança estava sozinha com o irmão mais velho. Nessa ocasião, ele deu um ‘trocado’ para o menino ir comer e ficou a sós com a vítima, aproveitando-se para cometer o crime”, salientou Joyce.

A delegada destacou, ainda, que a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 19 de setembro de 2019, pela juíza Naia Moreira Yamamura, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e, após os trâmites cabíveis na Depca, será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.