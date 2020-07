Wilson lima continua internado e deve passar por mais exames

Redação AM POST

A Secretaria de Comunicação (Secom) informou na manhã desta sexta-feira (31) que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), segue em recuperação no Hospital Check Up, que fica na Avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus. Ele deu entrada na madrugada desta quinta-feira (30).

Após realização de exames laboratoriais e de imagem, o governador passou por avaliação médica multiprofissional e continua em recuperação, recebendo hidratação venosa rigorosa, medidas sintomáticas e observação.

Wilson recebeu atendimento de saúde depois de apresentar quadro de mal estar com náuseas, tontura e vômito, após esforço físico, associado à diminuição do volume urinário.

De acordo com boletim médico, Wilson Lima se encontra em regular estado geral, com sinais vitais estáveis e em recuperação. Ele permanece internado aguardando resultados de mais exames para esclarecimento diagnóstico.