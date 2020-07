Wilson Lima diz que a partir de janeiro governo vai entregar solução de moradia para antigos residentes do Monte Horebe

Redação AM POST

O governador Wilson Lima esteve no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, nesta quarta-feira (22/07), para acompanhar o atendimento das famílias que residiam no Monte Horebe e estão renovando o auxílio-moradia pago pelo Estado. Wilson Lima autorizou a prorrogação do benefício de R$ 600 para mais de 2 mil famílias até o mês de dezembro. Ele também prometeu entregar solução de moradia para antigos moradores da invasão.

O governador destacou que a convocação dos titulares para assinatura da renovação assegura a continuidade do auxílio até que sejam apresentadas as soluções definitivas de moradia. “Nós já pagamos cinco meses e agora estamos renovando esse compromisso para pagar até dezembro. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos começar a fazer as entregas de solução de moradia. Dentre as possibilidades estão a entrega de um apartamento, um lote ou o pagamento de indenização”, explicou Wilson Lima.

Segundo o governador, a força-tarefa montada pelo Governo do Estado também está fazendo a atualização cadastral dos beneficiários para garantir que a assistência alcance as famílias que mais precisam.

“Nós estamos aqui com Suhab (Superintendência Estadual de Habitação), Seas (Secretaria de Assistência Social), Sejusc (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania) e outras secretarias para fazer uma avaliação das pessoas que mais necessitam. Os mais necessitados serão os que terão prioridade nesse atendimento de solução de moradia”, afirmou.

Compromisso

Wilson Lima também ressaltou que o Governo do Amazonas tem pago os benefícios em dia, mesmo durante a pandemia. Até o momento, o Estado destinou cerca de R$ 6,5 milhões em recursos próprios para o pagamento das cinco primeiras parcelas (março a julho).

“Não houve nenhum atraso por parte do Governo do Estado, apesar da dificuldade financeira que nós passamos em razão da redução das atividades econômicas. Esse auxílio-aluguel que está sendo pago para essas famílias é com recursos próprios do Governo do Estado, através do Fundo de Promoção Social (FPS)”, disse o governador.

A autônoma Maria dos Anjos da Silva é uma das antigas moradoras do Monte Horebe que renovaram o auxílio-moradia. Para ela, o recurso tem sido importante para garantir uma moradia melhor para a sua família. “Tem ajudado muito, porque pelo menos a gente saiu de lá daquele buraco, estamos em um lugar melhor e graças a Deus está tudo bem”, afirmou.

Prevenção

O atendimento no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (av. Constantino Nery, 5.001, Flores) teve início na segunda-feira (20/07) e segue até sexta-feira (24/07), nos horários das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h.

Para evitar aglomerações, o atendimento está sendo realizado de forma agendada e escalonada, seguindo o mesmo sistema dos dias de pagamento do auxílio-moradia nas dez agências do Bradesco. Mais informações pelo site www.suhab.am.gov.br ou pelos números (92) 3647-1005 e 98422-3705.