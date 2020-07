Wilson Lima entrega veículos para expandir programa ‘Vida no Trânsito’ para o interior

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (23/07), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), veículos do tipo pick-up e computadores para dez municípios do interior, onde o programa federal “Vida no Trânsito” será implantado.

Com a entrega dos itens, o Governo do Estado garante a descentralização do projeto, focado na vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito. Os dez municípios contemplados são: Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé.

“Esse material que a gente está entregando é resultado de um convênio com o Governo Federal, ou seja, esses recursos são do Governo Federal e aqui no estado do Amazonas esse programa de prevenção de acidentes no trânsito ele é tocado pela FVS em parceria com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e também em parceria com a Seduc (Secretaria de Educação)”, explicou o governador.

Cada prefeitura contemplada está recebendo um veículo e um computador para apoiar nas atividades de conscientização no trânsito. De acordo com Wilson Lima, nos últimos meses o Governo do Estado concentrou esforços no combate ao novo coronavírus, mas sem descuidar de outras questões de saúde pública.

“Essas entregas são importantes para reforçar o trabalho que já é realizado pelas prefeituras de conscientização no trânsito”, reforçou.

Reforço – Segundo a FVS-AM, os dez municípios que receberão o programa “Vida no Trânsito” concentraram, nos últimos cinco anos, 25% dos acidentes registrados no estado e 17% dos óbitos no trânsito.

“O estado do Amazonas, ao longo dos últimos cinco anos, tem registrado cerca de 400 óbitos, em média, por ano. Essa é uma situação grave, essa é uma epidemia, uma epidemia de vítimas no trânsito. Então, é necessário que nós pensemos nessa situação como um problema de saúde pública”, frisou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto.

O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, destacou a determinação do governador Wilson Lima de descentralizar o programa “Vida no Trânsito” para o interior.

“Na sua visão de defender a população, ele imaginou que este programa não deveria ficar apenas só na capital, como é feito na maioria dos outros estados, mas descentralizá-lo para, principalmente, a região metropolitana, os municípios polos e para os municípios que apresentaram maior incidência no trânsito”, disse o prefeito.

Também acompanharam a solenidade de entrega o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e representantes das demais prefeituras.

‘Vida no Trânsito’ – O programa Vida no Trânsito é uma iniciativa do Ministério da Saúde voltada para a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde.

As ações incluem, entre outras atividades, palestras educativas em escolas e instituições para fortalecer as políticas de conscientização quanto ao consumo de bebida alcoólica e velocidade excessiva/inadequada. O desenvolvimento de programas e projetos de intervenção priorizam fatores de risco e grupos mais vulneráveis.