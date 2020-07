Wilson Lima passa bem e exames não indicaram problemas graves de saúde

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), passa bem e os exames médicos realizados no Hospital Check-Up, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, não indicaram problemas graves de saúde. Ele permanece sendo medicado para total recuperação. A informação é da Secretaria de Comunicação (Secom).

Wilson Lima apresentou vômitos durante a madrugada e foi encaminhado a unidade de saúde onde foi submetido a exames para saber será era algo grave. Fontes do Governo do Estado afirmaram que havia suspeita de crise renal.