Xuxa anuncia que lançará livro com conteúdo LGBT para crianças

Redação AM POST

A apresentadora Xuxa está com planos para se aventurar no mundo da literatura infantil e a proposta é abordar o conteúdo LGBT com as crianças. Ela anunciou o projeto durante live com o também apresentador Otaviano Costa para o UOL.

“Fiz esse livro pensando em tudo o que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de maneira lúdica, bonita, para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa”, afirmou Xuxa.

Leia mais:Xuxa pede para pessoas assistirem filme em que personagem interpretada por ela transa com garoto de 12 anos: “quem não viu, veja”

Ainda não foi divulgada data do lançamento do livro, que deve ter o selo da Editora Globo. Nas redes sociais, Xuxa foi alvo de aplausos e críticas pela publicação. “Deixe nossas crianças em paz”, escreveu uma internauta. Outros defenderam a iniciativa: “Se Jesus voltasse agora, ele estaria muito triste com vários daqueles que se dizem cristãos. Viva o amor, tenha ele qualquer forma”.

A Rainha dos Baixinhos também disse na “live”, que apresentará o mundo vegano aos pequenos. “A importância da criança olhar para o bichinho e não ser aquela coisa específica ‘eu gosto de cachorro e gato, mas não tô nem aí para a vaca, para a galinha ou para o peixinho’. E aí também botei dessa maneira e acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo