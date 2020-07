Xuxa pede para pessoas assistirem filme em que personagem interpretada por ela transa com garoto de 12 anos: “quem não viu, veja”

Redação AM POST

A apresentadora Xuxa Meneghel decidiu romper com algo que sempre foi um incômodo em sua carreira e recomendou o filme “Amor Estranho Amor”, lançado em 1982, em que ela interpreta a personagem Tamara, uma prostituta que se envolveu com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro.

Xuxa já entrou na Justiça e conseguiu tirar de circulação as cópias do filme. Hoje, mais de 30 anos depois, ela pede para que as pessoas assistam à produção.

“Quem não viu, veja o filme. É um filme muito legal. Aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia e no mundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme. E não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção”, disse a apresentadora em entrevista ao ‘OtaLab’, do UOL, apresentado por Otaviano Costa.

Em 2019, Xuxa confessou a Eliana que só atuou no filme para agradar Pelé, seu namorado à época. “Odiei fazer ‘Amor Estranho Amor’. Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: ‘Faz por causa do meu amigo’. Fiz e me estrepei.”