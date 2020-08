Acidente entre carro e ônibus deixa quatro feridos na Avenida Torquato Tapajós

Redação AM POST

Grave acidente envolvendo um carro e um ônibus, deixa quatro feridos e cinco veículos batidos na manhã desta quarta-feira (26), em uma rotatória na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 7h30.

Testemunhas relataram que um ônibus descia a rotatória, no sentido bairro, quando um carro de modelo Eco Sport, que estava no mesmo sentido, bateu na traseira do coletivo. Com o impacto, o carro capotou para o canteiro de obras e acabou envolvendo outros motoristas.

Uma motorista que estava atrás diminuiu a velocidade devido ao acidente e, atrás dela, haviam duas motocicletas, as duas bateram logo atrás.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e prestou socorro as vítimas.