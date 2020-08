Adélio Bispo não será enviado para presídio psiquiátrico em Juiz de Fora

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Adélio Bispo continue cumprindo pena na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A corte alegou a falta de segurança e de estrutura para negar a transferência de Adélio para Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O imbróglio é resultado de um conflito de competências entre as jurisdições de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande quer enviar Adélio para Juiz de Fora, onde ele esfaqueou Jair Bolsonaro e onde o processo correu. A Justiça mineira, por sua vez, afirma que não há vaga no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz, única unidade prisional para condenados considerados inimputáveis por transtorno mental, como o caso de Adélio Bispo.

– O Estado de Minas Gerais não está apto a recebê-lo de forma a garantir sua própria segurança, bem como a de toda a sociedade. Trata-se de mais um caso que expõe as mazelas do sistema prisional e do sistema de saúde pátrio – argumentou o ministro Joel Ilan Paciornik.