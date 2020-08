Adolescente de 14 anos é apreendido por assaltar e ameaçar decepar vítima com terçado no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares da 1° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam, no sábado (22/08), um adolescente de 14 anos por ato infracional análogo ao crime de roubo em Eirunepé, município a 1.160 quilômetros de Manaus.

De acordo com os policiais, a ocorrência se deu por volta das 23h, quando a guarnição foi acionada por uma mulher de 29 anos, informando ter sido roubada pelo adolescente. Ele a havia ameaçado com um terçado para roubar seu aparelho celular e R$ 55 em espécie, fugindo em seguida em direção ao conjunto Padre José.

A guarnição se dirigiu em diligência ao conjunto Padre José e, após buscas, deparou-se com o suspeito, que apresentava as mesmas características informadas pela vítima. O adolescente foi abordado e revistado, sendo encontrados com ele o celular e o dinheiro da vítima.

O adolescente foi conduzido ao 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

* Com informações da Assessoria de Imprensa