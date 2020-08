Adolescente é apreendido com arsenal de armas de fogo dentro de casa no bairro Novo Aleixo

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam, na noite deste domingo (30/08), um adolescente de 17 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Com ele, que já possuía passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, os policiais apreenderam três revólveres Taurus de calibre 38, dois deles com numerações JL262787 e OC35776, e um com a numeração suprimida; uma pistola Star calibre .32, com numeração 2563720; e três pistolas Taurus, duas de calibre .380, modelo 638 Pro, e uma de calibre .40, modelo 940, todas com numeração suprimida.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 22h20, durante patrulhamento pelo bairro, receberam denúncia via Whatsapp informando que um indivíduo estaria guardando várias armas de fogo de diversos calibres em uma residência localizada na rua 10. Ao chegar ao endereço referido, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi encontrado.

Indagado pelos policiais a respeito das armas, o infrator confirmou a denúncia e levou a guarnição até sua residência. Durante as buscas no local, os policiais encontraram todas as armas de fogo que estavam escondidas em alguns cômodos da casa. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa