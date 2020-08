Adolescente leva tiro na coxa após apontar escopeta para PMs em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite deste domingo (02/08), detiveram dois homens e apreenderam um adolescente de 16 anos envolvidos em roubo e porte ilegal de arma de fogo no bairro Compensa, zona oeste da capital. Com eles, os policiais apreenderam uma escopeta calibre 12, duas munições calibre 12, intactas, um notebook marca Dell, dois aparelhos celulares, cartões de crédito, um veículo modelo Fiat Palio, placas NPA-2732 e um veículo modelo Gol, placas NSP-5166.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 23h15, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), com a informação de que infratores haviam roubado um veículo Fiat Palio de cor branca no bairro Alvorada e estariam naquele momento na área da Compensa. A guarnição iniciou buscas e localizou o referido veículo abandonado na rua Ponce de Leon.

Durante cerco realizado com o apoio de outras viaturas, os policiais fizeram abordagem a um veículo modelo Gol, no qual estava um dos suspeitos, de 45 anos. Ele disse que outros dois comparsas já estavam voltando ao veículo para fugirem do local. Os policiais avistaram os dois saindo do beco Benayon. Ao perceber a presença da polícia, o adolescente sacou uma escopeta de fabricação caseira e apontou em direção aos policiais, que para cessar a injusta agressão, revidaram e alvejaram o jovem com um tiro na coxa.

O adolescente foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde recebeu atendimento médico. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e apreensão aos infratores, que foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais.