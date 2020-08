Agência Nacional do Petróleo teme que blocos de gás no AM se tornem desinteressantes por insegurança jurídica

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) teme que a insegurança jurídica causada pela ausência de definição do marco legal do gás no Amazonas resulte em falta de boas propostas para os blocos que serão ofertados no leilão de oferta permanente, em que as empresas não precisam esperar o dia do leilão para fazer um lance.

O Amazonas discute o novo marco desde abril. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do estado foi vetado por Wilson Lima, que se comprometeu a enviar um novo texto. Três meses depois, não há sinal da proposta.

A ANP também se preocupa que o clima de desconfiança no mercado — intensificado pela recente saída da Petrobras do estado — afete o apetite de investidores nos blocos.

Fonte: Coluna Guilerme Amado – ÉPOCA