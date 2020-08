Alfredo Menezes diz que Mourão virá a Manaus para apoiar sua pré-candidatura à prefeito de Manaus

Redação AM POST

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Coronel Alfredo Menezes (Patriota), anunciou na manhã desta quinta-feira, 20, que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), virá a Manaus para apoiar sua campanha no primeiro turno das eleições municipais.

“Vou logo anunciar que o general Mourão virá aqui, em Manaus, me apoiar. Não vou dizer quando, mas será ainda no primeiro turno. Vou falar antes que apareça alguém afirmando ser o pai da criança”, disparou Menezes em entrevista a um portal local.

Menzes também relatou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) tem conhecimento de todos os seus passos e estratégias de campanha.

Bolsonaro já afirmou que vai se manter distante das campanhas municipais deste ano.

Outro candidato

O também pré-candidato a prefeito da capital, deputado, Josué Neto (PRTB), também vai receber apoio de Mourão que acertou com o presidente nacional do partido, Levy Fidelix, que gravará vídeos com os principais candidatos da sigla durante os fins de semana de setembro para “não atrapalhar” as suas atividades como vice e os deslocamentos serão pagos com a verba partidária.