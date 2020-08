Alimentos com validade vencida e embalagens violadas são apreendidos em supermercado na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Um supermercado no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, foi notificado pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por vender alimentos com validade vencida e embalagens violadas. O órgão apreendeu mais de 120 quilos de produtos durante fiscalização nesta terça-feira, 18/08.

Os fiscais do Instituto recolheram carnes, itens em conserva e doces. Por estarem em condições inadequadas para consumo, os produtos foram descartados.

“Essas fiscalizações são diárias e seguem a agenda do órgão, que está sempre de olho nas demandas da população. A venda de alimentos estragados é algo muito preocupante porque mexe com a saúde das pessoas, e pode desencadear consequências graves. O Procon-AM não pode admitir que esses estabelecimentos sigam com essa prática”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Contatos – O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015

e pelos e-mails [email protected] e [email protected]