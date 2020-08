Alunos denunciam faculdade particular em Manaus

Redação AM POST

Uma faculdade particular de Manaus foi notificada pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) que pediu esclarecimentos sobre reclamações feitas por um grupo de alunos do curso de Biomedicina. A instituição tem 48 horas para apresentar resposta junto ao órgão.

Nesta terça-feira (18/08), um grupo de alunos esteve na sede do Procon-AM. Segundo eles, a instituição os impede de cursar a disciplina de Estágio Supervisionado, mesmo com as mensalidades quitadas. Eles relatam ainda que não foram ministradas aulas on-line durante a pandemia de Covid-19.

“Sou impedido de usar a bolsa por não ter concluído o estágio, sendo que já estou no último período. Procurei a instituição e não deram o suporte. Além disso ainda nos bloquearam nas redes sociais por reclamar. Desde março tento resolver o problema, mas não tive nenhum resultado, então resolvi buscar o Procon para me ajudar a resolver tudo isso”, afirma o estudante Marcos Bruno, um dos alunos que participaram da reunião na sede do Procon-AM.

Com isso, o órgão assinou uma notificação, que pede que a faculdade preste esclarecimentos sobre as reclamações apresentadas, além de informar as providências já adotadas para garantir a continuidade das atividades e minimizar os prejuízos dos alunos. O Procon-AM solicita ainda que a instituição indique os canais de atendimento disponíveis aos alunos, com dias e horários de funcionamento.

“Recebemos a comissão de alunos e entendemos o problema apresentado. A notificação é a oportunidade da instituição corrigir o problema. Os alunos estão atrasados, e cada um tem tido um prejuízo diferente. O próximo passo será buscar na instituição a solução para os problemas dos consumidores. O Procon-AM reitera o seu compromisso com a defesa dos direitos dos consumidores e da sociedade amazonense”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

