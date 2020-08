Amazonas será surpreendido por ‘onda histórica de frio’, dizem meteorologistas

Redação AM POST

Uma grande massa de ar frio, que que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve nos próximos dias, se aproxima do Brasil e vai derrubar as temperaturas na maior parte dos estados, inclusive no Norte e Nordeste, como Amazonas e Bahia. A informação é de meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil.

“Não teremos temperaturas muito mais baixas do que já registramos neste ano. Mas a abrangência vai pegar do Norte, onde teremos quedas de até 15ºC nas temperaturas, e com uma condição de geada mais significativa e até neve na região Sul. É uma frente fria que chega até a linha do Equador”, afirmou Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os meteorologistas ouvidos pela reportagem disseram que não é possível afirmar que esse fenômeno é causado pelas mudanças climáticas porque já ocorreram muitas outras vezes no passado. Porém, é consenso de que terá uma grande intensidade.

O meteorologista Maicon Veber, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), disse que a partir de sexta-feira também haverá condições de geada de uma maneira mais ampla nos estados do Sul e Sudeste. Mas conforme a massa vai avançando em direção ao norte do Brasil, ela sofre alterações e enfraquece.

*Com informações da BBC News Brasil