Amazonino recebe apoio incondicional do Podemos para se candidatar a prefeito de Manaus

Redação AM POST

A presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, recebeu o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, na tarde desta quinta-feira (20), em sua casa em em São Paulo e manifestou o apoio incondicional da legenda à pré-candidatura do político à Prefeitura de Manaus neste ano.

O deputado estadual Wilker Barreto, e o ex-secretário de Saúde do Estado, médico Francisco Deodato, também participaram da reunião.

Amazonino disse que estava com muita esperança e reafirmou sua posição de luta pelo povo de Manaus, “agora marchando de forma poderosa”.

“É uma alegria receber Amazonino e saber que é a pessoa que nos representa no Amazonas e podermos ajudar a levar recursos para Manaus, essa cidade maravilhosa”, declarou Renata Abreu.