Amigo diz que Whindersson Nunes foi traído dentro da própria casa por Luísa Sonza e Vitão

Redação AM POST

O suposto chifre levado por Whindersson Nunes voltou a tona na internet após o amigo do humorista, Green Cury, revelar que sua ex-esposa Luíza Sonza o traiu com o cantor Vitão dentro da casa do casal. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do O Dia.

Segundo a colunista, Green contou que após trabalho na gravação de um clipe de Luísa e Vitão, eles foram até a casa do casal para comer pizza e, enquanto brincava com os pets, acabou vendo uma cena que o deixou “passado’.

“Eu estava brincando com os cachorros e estava com a visão debaixo da mesa. Sabe aquela sacanagem que a pessoa começa a passar a perna por debaixo da mesa? Falei: ‘meu Deus, isso não está acontecendo’. Comecei a ficar sem graça. Whindersson falando, eu rindo e sem graça com a situação. E o Vitão passando a perna na Luísa”, contou o amigo do humorista.

Depois, ele revelou que não sabia se contava ou não o que estava acontecendo para o amigo. “Eu falei: ‘meu Deus, e agora? Eu conto, ou não conto?’ E o Vitão falava: ‘ah, essa pizza está muito gostosa’. E a Luísa: ‘ai, está mesmo’. E o Whindersson comendo a pizza e dizendo: ‘ai, tá muito boa mesmo’. E passando a perna. Eu vendo a situação, chamei o Vitão pra me levar embora pra casa e o Whindersson chamando a gente pra dormir. Whindersson falou que iria subir pra dormir e eu disse: ‘você não vai dormir nada, fica de olho bem aberto’ e pode ficar aqui com a gente se não eu vou embora”, disse o influencer.