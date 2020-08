Aneel propõe aumento de mais de 8% na tarifa de energia no Amazonas

strong>Redação AM POST

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propõe aumento de mais de 8% na tarifa de energia da Amazonas Energia. O aumento seria em decorrência dos impactados causados pelos custos da atividade de distribuição, avaliação da base de remuneração da concessionária, além de gastos com transmissão de energia elétrica em razão do reajuste da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e os custos com compra de energia.

Consumidores de Baixa Tensão teriam o reajuste de 8,32%, os de alta tensão (indústrias), ficariam com 8,90% e o feito médio é de 8,50%.

Os reajustes ainda passam por aprovação e os índices definitivos serão aprovados após a consulta pública para entrar em vigor em 1º de novembro.