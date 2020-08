Redação AM POST

Na noite desta quarta-feira (5) um incêndio tingiu, pelo menos, um apartamento em um condomínio, localizado na rua Raimundo Nonato de Castro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas e já atuam no combate as chamas.

A fumaça se propagou para outros imóveis e assustou os moradores do condomínio. Com medo as pessoas desceram dos apartamentos.

*Com informações do Em Tempo