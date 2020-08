Apontado como líder da FDN , “Ney Gordo” morre no Hospital João Lúcio após quase sete meses internado

Redação AM POST

Franciney Sevalho do Remédio, vulgo “Ney Gordo”, que estava internado ha quase sete meses após ser baleado em operação policial, morreu de infarto na noite desta quinta-feira (27), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

De acordo com a polícia, Ney Gordo foi baleado no dia 31 de janeiro e era apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), responsável por milícias e venda de terras em áreas de invasão.

O óbito ocorreu após Franciney passar por vários procedimentos médicos e acabou ficando muito debilitado.