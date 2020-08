Após aumento de casos de Covid-19 em Parintins toque de recolher é ampliado

Redação AM POST

Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do município de Parintins (369 quilômetros de Manaus), que ainda tem 39 pessoas internadas com o novo coronavírus (Covid-19), decretou toque de recolher mais rígido, de de 22h até 5h da manhã, iniciado nesse fim de semana e com duração de 15 dias. O uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços públicos desde abril.

O motivo da alterou das medidas de flexibilização para reabertura de atividades não essenciais é devido aumento de internações dos últimos 15 dias na cidade. Anteriormente o toque de recolher era de 00h até às 5h.

Também foi determinado o fechamento de bares, que só poderão funcionar se for no sistema delivery, além de proibição de eventos que possam causar aglomeração. Antes da medida, os espaços podiam receber metade da capacidade. Todos os tipos de

Lanchonetes e restaurantes podem abrir, porém devem receber apenas a metade da capacidade dos clientes e não podem vender bebidas alcoólicas.