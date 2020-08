Após críticas a Bolsonaro, Mourão convida Leonardo Di Caprio para marchar oito horas em São Gabriel da Cachoeira

Redação AM POST

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (19) que convidará Leonardo DiCaprio a conhecer “como funcionam as coisas” na Amazônia e para “uma marcha de oito horas pela selva”. O político que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Lega, participou de um encontro da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia.

“Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira e nós fazermos uma marcha de 8 horas pela selva, entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E ele vai aprender, em cada socavão que ele tiver que passar, que a Amazônia não é uma planície e aí entenderá melhor como funcionam as coisas nesta imensa região”, disse o vice-presidente.

Declaração foi feita após o ator criticar o presidente Jair Bolsonaro e o acusador de duvidar publicamente da gravidade dos incêndios na região. Afirmou também que há “preocupação crescente de que o desmatamento em andamento não esteja recebendo atenção suficiente”.

Mourão voltou a criticar o que considera ser desinformação sobre a Amazônia, citando as queimadas. Para o vice-presidente, a floresta “não está queimando”.

“Uma primeira coisa que tem que ficar clara: onde ocorre queimada na Amazônia é naquela área humanizada, a floresta não está queimando. E no entanto a imagem que é passada para o resto do Brasil e para comunidade internacional é que tem fogo na floresta. E não adianta vocês mostrar mapa da Nasa, mostrar o mapa do Inpe que a turma não aceita o dado”, afirmou.

Mourão voltou a dizer que o Brasil sofre pressão da comunidade internacional na área ambiental e afirmou que o país será cobrado por resultados concretos de preservação, proteção e desenvolvimento sustentável.

“Seremos julgados por nossos resultados e não por nossas intenções. E essa é minha maior angústia o tempo. Temos que apresentar resultado”, disse.

*Com informações do G1