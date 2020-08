Após sair do trabalho, mulher morre em acidente de trânsito no Distrito Industrial

Redação AM POST

Um mulher de 43 anos, identificada como Meiriane Silva e Silva morreu na manhã deste sábado (1°) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida dos Oitis, no Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus.

Conforme policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitário (Cicom), a motocicleta em que Meiriane estava colidiu com um veículo modelo Gol, de cor vermelha. Familiares relataram que a vítima estava voltando do trabalho no momento do acidente.

Ainda conforme informações de testemunhas repassadas a polícia, populares afirmam que o condutor do carro teria feito uma curva e não percebeu a motociclista se aproximando. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada na via. O proprietário do carro acabou fugindo do local.

O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionado para fazer uma perícia no local, que deve apontar as causas do acidente. O corpo de Meiriane Silva foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).