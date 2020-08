Após ser espancado por populares, corpo de assaltante é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Redação AM POST

Corpo de um homem identificado apenas como “Chuck” foi encontrado na noite desta sexta-feira (31) boiando em um igarapé próximo ao beco Florestal, localizado na comunidade Novo Reino, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), moradores da área relataram que a vítima havia se envolvido em um furto naquela área e, posteriormente, foi encurralada por populares. Em seguida, eles agrediram a vítima.

“A vítima conhecida apenas como ‘Chuck’ apanhou até a morte e acabou caindo em uma área de igarapé. Ainda não sabemos se ele foi jogado aqui ou se teria tentado fugir e acabou caindo no local. Vamos iniciar as investigações para poder identificar os respectivos autores do crime”, explicou.