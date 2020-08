Assaltante de ônibus é encontrado após celular roubado ser rastreado em Manaus

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a prisão do infrator ocorreu depois que o filho de uma das vítimas, que acompanhava o trajeto da mãe por celular, percebeu algo estranho.

De acordo com testemunhas, o homem entrou no ônibus se passando por passageiro e depois anunciou o roubo. Ele ainda fugiu para uma área de mata, mas foi capturado. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira sem cartucho.

O infrator já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e foi flagranteado por roubo.

*Com informações da Assessoria de Imprensa