Assassinatos simultâneos nas zonas Leste e Oeste são apontados como queima de arquivo por traficantes em Manaus

Redação AM POST

Dois homens, um identificado como Erick Rodrigues de Souza, de 23 anos e outro que não foi identificado, foram mortos no mesmo horário na a tiros na madrugada desta sexta-feira (7), no Tarumã e no bairro Distrito Industrial 2, bairros localizados nas zonas Leste e Oeste de Manaus. A polícia aponta queima de arquivos de facção criminosa.

De acordo com Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem que não foi identificado tem entre 20 a 25 anos, tem cavanhaque, uma tatuagem de estrela no final da barriga e outra na perna esquerda de uma água.

Érick foi morto com 7 tiros e foi reconhecido por familiares,

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga para elucidar o caso.