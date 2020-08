Ato contra Bolsonaro é organizado por oposição em Manaus

Redação AM POST

Manaus é uma das capitais do país onde será realizado o movimento Fora Bolsonaro nesta sexta-feira (7). O ato inicia às 8h, em frente a um dos principais pontos turísticos da cidade: o Teatro Amazonas, no Centro. Os atos de protesto já foram confirmados em mais de 20 estados.

A mobilização, que é encabeçada por centrais sindicais, partidos políticos, entidades dos movimentos populares e sociais de todo o País, tem duas bandeiras: uma de luto dos que morreram vítimas da Covid-19 e a outra pela luta em defesa da vida e dos empregos no País.

O ato simbólico em frente ao Teatro Amazonas vai contar com 100 cruzes, que simbolizam os 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil.

Todos os manifestantes devem estar vestidos com roupas na cor preta, simbolizando o luto pelos que morreram com a doença. As pessoas devem observar os protocolos de segurança, como obedecer ao distanciamento de 1,5 metros, usar máscaras e fazer a higienização das mãos com álcool gel periodicamente.

Segundo os organizadores, durante o protesto, serão lidos os nomes dos trabalhadores das categorias presentes que faleceram pela Covid-19 no Amazonas. Além disso, no final do ato, as cruzes serão colocadas na escadaria do Teatro Amazonas.