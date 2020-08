Aulas presenciais da rede estadual retornam nesta segunda-feira (10)

A partir desta segunda-feira (10), o Governo do Amazonas retoma as aulas em 123 escolas de Ensino Médio. O Amazonas é o primeiro estado a retornar com as atividades presenciais após o período de isolamento social. Cerca de 100 mil estudantes retornam às atividades. As aulas presenciais da rede estadual retornam um mês após a reabertura das instituições de ensino privadas.

A reabertura das escolas estaduais estava prevista no 4º ciclo da reabertura gradual das atividades do Governo do Estado.

Nesta segunda-feira (10/08), uma das escolas adaptadas para o retorno receberá a equipe da Secretaria de Educação e o secretário Luis Fabian Barbosa para o acompanhamento das atividades iniciais, a partir das 6h30.