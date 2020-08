Avião de pequeno porte com três tripulantes cai no meio do Rio Amazonas

No avião estavam três pessoas que foram resgatados sem ferimentos graves. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Rio Pescada.

As identidades dos tripulantes não foram divulgadas.

O comandante do Grupo Tático Aéreo (GTA), ajudou no resgate dos homens e explicou que a queda no rio aconteceu após um pouso forçado na água próximo à comunidade de Rio Pescada. Uma falha no motor pode ter causado a pane.